Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Çalışkan: "Arz fazlalığı yumurta fiyatlarındaki artışa sebep oldu"

Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalışkan, ihracat açığından yüzde 50'ye varan oranda bir düşüş yaşandığını belirtti

HATAY - Beyza Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalışkan, yumurtadaki fiyat artışı ile ilgili olarak, "Arz fazlalığı neticesinde üretici maliyetin çok altında zararına satış yaptı. Bundan dolayı ülkemizde değişik yansımalar oldu. Bunlardan bir tanesi de yumurta fiyatlarındaki aşırı artış" dedi.

Necmettin Çalışkan, son zamanlarda artan yumurta fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bunun nedeninin üreticinin çok para kazanmasının olmadığını, tam aksine bir enkaz neticesinde bu durumla karşı karşıya kalındığını söyledi. Çalışkan, "Tabi 2020 yılı, ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu korona krizi birlikte büyük krizlerle geçti. Tavukçuluk sektöründe krizlerin olmasının farklı sebepleri de var. Bunların başında korona krizi gelirken, korona ile birlikte 2020 yılı için ülkemizde ki 60 milyon turist beklentisi 10 milyonun altında gerçekleşti. Yurda dönüş yapacak olan gurbetçilerimiz ortalama 1 ile 3 ay arasında kalırken bu dönem yalnızca acil ihtiyacı olanlar bir haftalığına gelip döndü. Bunun dışında ülkemizde okulların tatil olması ile birlikte tüketici kitlesi ciddi bir daralmaya ulaştı. Dünyada krizin neticesinde pek çok ülkeye uçuşlar durduruldu, sınır kapıları kapatılınca ürünlerin sevkine de engel oluştu" diye konuştu.

Arz fazlalığı neticesinde üreticinin maliyetin çok altında zararına satış yaptığını vurgulayan Çalışkan, şöyle devam etti:

"Tavukçuluk sektörü canlı hayvan sektörü üzerine çalıştığı ve bu sektörde devamlılık söz konusu olduğu için bir yılı aşkın süredir tavukçuluk sektörü ciddi bir krizde. Bundan dolayı ülkemizde değişik yansımalar oldu. Bunlardan bir tanesi de yumurta fiyatlarındaki aşırı artış. Bunun nedeni üreticinin çok para kazanması değil, tam aksine bir enkaz neticesinde bu durumla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz birkaç aylık süreç içerisinde ülkemizde yüzlerce yumurta üreticisi iflas etti. Bu iflaslar neticesinde hayvanlar kesildi, arz daralması oluştu yumurtalarda. Arz daralması oluşunca fiyatlara yansıdı."

İhracat açığında yüzde 50'ye varan bir düşüş olduğunu belirten Çalışkan, "Biz 2019 yılını 2020 yılı ile mukayese ettiğimiz de ihracat açığından yüzde 50'ye varan oranda bir düşüş söz konusu olduğun net bir şekilde görürüz. Bu sektör emeği yoğun bir sektördür. Bu sektöre destek verilmesi gerekir. Bahsettiğimiz destek, sadece dünya şartlarında üretim yapabilmektir. Dünyadaki hammadde fiyatları neyse Türkiye'de de o fiyatlardan tüketim yapabilmektir" dedi.