Son Dakika Haberleri: Beyzbol Aday Hakem Kursu Sona Erdi

Beyzbol Aday Hakem Kursu Sona Erdi

1 saat önce

Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Beyzbol Hakemlik kursu sona erdi.

Beyzbol Aday Hakem Kursu Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Beyzbol Hakemlik kursu sona erdi.

23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan kursa 15 hakem adayı katıldı.

Beyzbol Hakem Eğitimi Ragbi Federasyonundan Ekrem Çalışkan ve Federasyon Beyzbol Teknik Kurul Başkanı Metin Özpeker tarafından verildi.

2 gün Teorik ve uygulama eğitimlerinden geçen kursiyerler, Aday hakem kursunu başarı ile tamamladılar. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:02 Kaynak: İHA

Türkiye, Spor
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