Beyzbol Aday Hakem Kursu Sona Erdi
1 saat önce
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Beyzbol Hakemlik kursu sona erdi.
Türkiye
Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Beyzbol Hakemlik kursu sona erdi.
23-24 Mart 2019 tarihleri arasında Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan kursa 15 hakem adayı katıldı.
Beyzbol Hakem Eğitimi Ragbi Federasyonundan Ekrem Çalışkan ve Federasyon Beyzbol Teknik Kurul Başkanı Metin Özpeker tarafından verildi.
2 gün Teorik ve uygulama eğitimlerinden geçen kursiyerler, Aday hakem kursunu başarı ile tamamladılar. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:02 Kaynak: İHA
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