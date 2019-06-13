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Beyzbol'da Şampiyon İzmir Oldu

2 saat önce

Kayseri'de ilk defa yapılan Okullar Arası Gençler Beyzbol Türkiye Şampiyonasının finalleri Erkilet stadında yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Beyzbol'da Şampiyon İzmir Oldu, System.String[]
Kayseri'de ilk defa yapılan Okullar Arası Gençler Beyzbol Türkiye Şampiyonasının finalleri Erkilet stadında yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Mayıs ayı içerinde yapılan yarı final ve final müsabakalarının hava muhalefetinden dolayı ertelendiği Okullar Arası Gençler Beyzbol Türkiye Şampiyonasının ilk dörde kalan takımın mücadelesi birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.

Seyir keyfinin yüksek olduğu müsabakalarda İzmir Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Anadolu Lisesi Türkiye 1.'liğini elde ederden, Ordu Fatsa Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Anadolu Lisesi 2.ci, Antalya Kemer Anadolu Lisesi ise 2018-2019 Sezonu Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonasını 3. olarak tamamladı.

Final müsabakasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, dereceye giren takımları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:56 Kaynak: İHA
İzmir, Kayseri, Türkiye, Spor
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