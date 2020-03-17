Beyzbol sopalı 3 gaspçı tutuklandı - Son Dakika
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Beyzbol sopalı 3 gaspçı tutuklandı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde, beyzbol sopasıyla dövdükleri Hasan Akdaş'ın (25) otomobilindeki ses sistemini çalıp, kaçan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Beyzbol sopalı 3 gaspçı tutuklandı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde, beyzbol sopasıyla dövdükleri Hasan Akdaş'ın (25) otomobilindeki ses sistemini çalıp, kaçan 3 şüpheli jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

Dazkırı'ya bağlı Sarıkavak köyü Devrent mevkisinde önceki gece yaşanan olayda, Hasan Akdaş'ın otomobilinin yanına yaklaşan araçtan 3 kişi indi. Şüpheliler, otomobilinden indirdikleri Akdaş'ı beyzbol sopasıyla dövdü. Ardından da otomobildeki ses sistemi ile eşyalarını gasp edip, kaçtı. Hasan Akdaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri ile olayda kullandıkları aracın plakasını belirledi. Şüpheliler, dün jandarma tarafından Dazkırı ve ilçeye bağlı Kızılören Köyü'ndeki adreslere eş zamanlı operasyon yaparak İ.E.E. (20), T.S. (20) ve H.K. (20) adlı şüphelileri yakaladı. Adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, sivri toplu zincir, cop, beyzbol sopası, demir sopa, 2 muşta, bir miktar uyuşturucu  ve otomobilden alınan ses sistemi ile eşyalar ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'nitelikli yağma' ve 'kullanmak için uyuşturucu veya madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından tutuklandı.


Jandarma, Dazkırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:34 Kaynak: DHA
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