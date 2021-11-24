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Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı - Son Dakika

Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı

24.11.2021 14:19
Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı

Ankara'da trafikte yol verme sebebiyle tartıştığı motosikletli kurye Esra Nur Olgun'u, beyzbol sopasıyla üzerine yürüyüp, darbetmeye kalktı. Esra Nur Olgun, saldırı girişimini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip olaya tepki gösterdi.

Üniversitede acil ve ilk yardım bölümü öğrencisi olan, aynı zamanda da bir firmada motosikletli kurye olarak çalışan Esra Nur Olgun, trafikte 06 DUF 13 plakalı otomobilin sürücüsü ile yol verme nedeniyle tartıştı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre aracından inip, Olgun'un kaskına önce yumruk attı ardından da aracından aldığı beyzbol sopasıyla üzerine yürüdü. Araya diğer sürücüler girerek, sürücüyü durdurmaya çalıştı.

"KASK OLMASA YUMRUK KAFAMA GELECEKTİ"

Esra Nur Olgun, "Arabayı önüme kırdı, kornaya bastım. Haksız olduğu halde özür dilemesi gerekirken sinirlenerek, 'Ne var, yol benim yolum, sen kenardan git' dedi. Durup sözlü münakaşanın ardından kadın olduğumu fark etmesine rağmen muharebe alanı oluşuyor. En sonunda sinirlenip aracından beyzbol sopası çıkardı. Kaskımı kafamdan çıkarmamıştım, bir yumruk salladı ve kaskın kenarına geldi. Kaskı çıkarmış olsaydım yumruk kafama gelecekti. Çevredeki vatandaşlar tuttu sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı" dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Sürücüden şikayetçi olacağını belirten Olgun, "Erkeklerle eşitiz, aynı işi yapıyoruz ama bünye olarak daha hassasız. Böyle bir kavgayı kaldıramayabiliriz, böyle bir şeyi biz erkekler gibi hazmedemeyebiliriz. Motorlulara genel olarak dikkat etmeleri gerekiyor çünkü biz o kadar kolay durabilen araçlar değiliz, dursak bile motorda kaporta biziz. Onlar sadece arabasında birkaç çizik ile kurtulabilir ama biz kırık kemiklerle birkaç ay yataktan çıkamayabiliriz. O kişinin, o şekilde trafiğe çıkması doğru değil" diye konuştu.

Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı
Beyzbol sopalı maganda kadın kuryeye saldırdı

Anka, Güncel, Son Dakika

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