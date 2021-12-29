Üye Girişi
Beyzbol sopası ile saldırıya uğrayan avukat için meslektaşlarından eylem - Son Dakika

Beyzbol sopası ile saldırıya uğrayan avukat için meslektaşlarından eylem

29.12.2021 16:26
Beyzbol sopası ile saldırıya uğrayan avukat için meslektaşlarından eylem

KÜÇÜKÇEKMECE'de tartıştığı avukat Osman Karakuş'u dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de tartıştığı avukat Osman Karakuş'u dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan saldırgan hakkında savcılıkça tekrar yakalama kararı çıkarıldı.  Karakaş'ın meslektaşları saldırı nedeniyle Küçükçekmece Adliyesi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Karakuş da saldırıyı anlattı.

Küçükçekmece'de kiracısını evden çıkarmak isteyen bir kişi Avukat Osman Karakuş ile görüştü. Ev sahibi kiracısı Murat Y. ile sorun yaşayınca, Avukat Osman Karakuş ile anlaşarak tahliye davası açmasını istedi. Karakuş'a husumet beslemeye başlayan Murat Y., 26 Aralık günü evinin önünde beyzbol sopasıyla iddiaya göre Karakuş'u darp etti. Başının çeşitli yerlerinden yaralanan Osman Karakuş tedavisinin ardından Murat Y.'den şikayetçi oldu. Murat Y. gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan serbest bırakılan saldırgan hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.

Saldırıya uğrayan Avukat için, İstanbul 2 Nolu Baro üyesi bir grup avukat, Küçükçekmece Adliyesi'nde toplanarak basın açıklaması yaptı. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Avukat Yasin Şamlı, "Bu saldırıya uğrayan Osman bey meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bu savunma yapılan bir saldırı olarak değerleniyoruz. Savunmaya yapılan saldırı adalete yapılmış saldırıdır. Ayrıca yargıya yapılmış bir saldırıdır. Dolayısıyla bir avukata yapılan, bir hakime yapılan saldırı, bir savcıya yapılan saldırıdan hiçbir fark görmüyoruz. Bunların hepsi adalete yapılan saldırıdır. Şiddetin her türlüsü çok kötüdür ama bir meslek icraatı sırasında yapılan saldırı ise daha kötüdür. Biz esasen bütün meslektaşlarımıza yapılan saldırılara karşı olacağız. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve davanın sonuna kadar takip edeceğimizi ifade ediyorum." dedi.

"ELİNDE BİRDE UZUN BİR BIÇAK VARDI"

Saldırıya uğrayan Avukat Osman Karakuş, "Ev sahibi bu şahsı tahliye etmek istiyordu benle irtibata geçti. Beyzbol sopası ile kafama bir kere vurdu. Sonra onunla birlikte düştük. Sonra ben kaçmaya çalıştım. Ayağa kalkarken kafamın farklı yerlerine vurdu. Diyor ki, 'Bana vurdu şuurumu kaybettim vurdum' şuurunu kaybeden bir insan isabetli vuruş yapamaz. Hepsini isabetli bir şekilde kafama vurdu. Elinde bir de uzun bir bıçak vardı. Kafamda 32 dikiş var 8 yerden darbe aldım." ifadesi kullanıldı. Öte yandan saldırı sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin elinde beyzbol sopası olduğu ve bir kadınla tartıştığı görüldü.

Beyzbol sopası ile saldırıya uğrayan avukat için meslektaşlarından eylem
Beyzbol sopası ile saldırıya uğrayan avukat için meslektaşlarından eylem
Beyzbol sopası ile saldırıya uğrayan avukat için meslektaşlarından eylem
Beyzbol sopası ile saldırıya uğrayan avukat için meslektaşlarından eylem
YORUMLAR
500

Osman Karakuş, Küçükçekmece, Saldırı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Beyzbol sopası ile saldırıya uğrayan avukat için meslektaşlarından eylem - Son Dakika


Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava başladı Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava başladı         
15:40
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı         
14:57
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını..         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli..         
10:21
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31

Son Dakika Haberleri
16:06 Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti
16:05 Sahadakiler de feleğini şaşırdı! Yılların deneyimli ismi Biglia'dan gençlere derslik gol
16:04 Ekonomist polemiği! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt: Kötü bir insan değil, sadece fikirlerimiz uyuşmuyor
15:59 Kuruluş Osman'da bugün: Şeyh Edebalı zindana atılıyor
15:59 Döviz kurlarında belirsizlik devam ediyor: Dolar ve euroda yeniden sert yükseliş!
15:48 Hapishanede tepki çeken görüntüler! 2 kadını çağırıp twerk yaptırdılar
15:48 Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor
15:47 Sedat Peker'in yargılandığı suç örgütü davası başladı
15:34 Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ
15:34 Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 16:40:17. #1.11#
SON DAKİKA: Beyzbol sopası ile saldırıya uğrayan avukat için meslektaşlarından eylem - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement