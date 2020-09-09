Beyzbol sopası ile taksi durağına saldıran 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Beyzbol sopası ile taksi durağına saldıran 3 kişi gözaltına alındı

ÇORUM - Çorum'da bir taksi durağının camlarını beyzbol sopası ile kıran 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Eşrefhoca Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. belirtilen taksi durağı çalışanlarının kendisi ve ailesi hakkında dedikodu yaptıkları gerekçesi ile yanına çağırdığı arkadaşları U.Ö. ve E.K. ile birlikte beyzbol sopası ile durağa saldırdı. Taksi durağının bütün camlarını kıran 3 kişiye, o esnada caddede devriye görevini yapan bekçiler müdahalede bulundu. Şüphelilerin görevlilere mukavvemet göstermesi üzerine olay yerine takviye kuvvet gönderildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılacağı öğrenilirken, durakta görevli A.Ö., C.E., M.E. ve C.A.'nın dedikodu suçlamalarını kabul etmedikleri belirtildi.