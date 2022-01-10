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Beyzbol sopasıyla dehşet saçan taksici tutuklandı - Son Dakika

Beyzbol sopasıyla dehşet saçan taksici tutuklandı

10.01.2022 17:28
Beyzbol sopasıyla dehşet saçan taksici tutuklandı

İstanbul Sarıyer TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı sürücüye beyzbol sopası ile saldıran taksici, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Sarıyer TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı sürücüye beyzbol sopası ile saldıran taksici, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün 01.45 sıralarında Sarıyer TEM Otoyolu 4'üncü Levent sapağında meydana geldi. İddiaya göre, 34 SİM 56 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan TEM Otoyolu'na bağlandığı sırada, arkasında seyir eden 34 TAZ 28 plakalı ticari taksi aşırı hız yaparak otomobilin önüne geçti. Otomobil sürücüsü bir anda önüne çıkan taksiye selektör yapınca, ticari taksi sürücüsü otomobile yaklaşarak hakaret ve küfür ederek yine hızla uzaklaşmaya başladı. Taksi sürücüsü belli bir süre ilerledikten sonra TEM Otoyolu'nda durdu ve otomobilin önünü keserek bagajda bulunan beyzbol sopasını aldı. Otomobilde bulunan 1'i kadın 3 kişi kaçarken, taksi sürücüsü elinde bulunan sopayla otomobile defalarca vurdu. Taksi sürücüsü elindeki beyzbol sopasıyla otomobilin camını kırdı ve Hüseyin Y.'yi kolundan yaraladı. Taksi sürücüsü Sinan Delice, şikayet üzerinde başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Sinan Delice, çıkarıldığı hakimlikçe 'mala zarar verme', 'silahla kasten yaralama', 'silahla tehdit', 'ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' ve 'hakaret' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli Sinan Delice, 'mala zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İrem Demir - Sema Demir/ İHA)

Beyzbol sopasıyla dehşet saçan taksici tutuklandı

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TEM Otoyolu, İstanbul, Sarıyer, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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