Beyzbol Türkiye İl Birinciliği Kayseri'de Yapılacak
4 dakika önce
Okular Arası Beyzbol Yıldız-Genç Erkekler Türkiye Birinciliği 26-29 Mart tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.
Okular Arası Beyzbol Yıldız-Genç Erkekler Türkiye Birinciliği 26-29 Mart tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018-2019 Okul Sporları faaliyetleri programı çerçevesinde Okullar Arası Beyzbol Yıldız-Genç Erkekler Türkiye Birinciliği teknik toplantısı bu gün Ferdi Sporlar Merkezinde yapılacak.
Okullar Arası Beyzbol Yıldız-Genç Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları ise 26-29 Mart 2019 tarihlerinde Argıncık Stadı, Erkilet Stadı ve Sümer Stadında yapılacak. Kayseri'de ilk defa düzenlenecek olan Beyzbol Türkiye İl Birinciliği müsabakalarına yıldız erkekler kategorisinde 19 ilden 27 takım ve 405 sporcu, genç erkekler kategorisine ise 14 ilden 19 takım ve 285 sporcu katılacak. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:50 Kaynak: İHA
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