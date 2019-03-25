Beyzbol Türkiye İl Birinciliği Kayseri'de Yapılacak

Okular Arası Beyzbol Yıldız-Genç Erkekler Türkiye Birinciliği 26-29 Mart tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.

Okular Arası Beyzbol Yıldız-Genç Erkekler Türkiye Birinciliği 26-29 Mart tarihleri arasında Kayseri'de yapılacak.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018-2019 Okul Sporları faaliyetleri programı çerçevesinde Okullar Arası Beyzbol Yıldız-Genç Erkekler Türkiye Birinciliği teknik toplantısı bu gün Ferdi Sporlar Merkezinde yapılacak.



Okullar Arası Beyzbol Yıldız-Genç Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakaları ise 26-29 Mart 2019 tarihlerinde Argıncık Stadı, Erkilet Stadı ve Sümer Stadında yapılacak. Kayseri'de ilk defa düzenlenecek olan Beyzbol Türkiye İl Birinciliği müsabakalarına yıldız erkekler kategorisinde 19 ilden 27 takım ve 405 sporcu, genç erkekler kategorisine ise 14 ilden 19 takım ve 285 sporcu katılacak. - KAYSERİ

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tescilli Güzel Şebnem Schaefer'dan Dikkat Çeken Çıkış : Erkekleri Baştan Çıkaran Rolleri Reddediyorum

Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Beknaz Almazbekov'dan Fair-Play Örneği

Türkiye'yi Kasıp Kavuran Natalia Oreiro'dan Putin'e Çağrı: Rus Vatandaşı Olmak İstiyorum

İş Kadını Leyla Alaton: Erdoğan'ı Son Derece Feminist Buluyorum