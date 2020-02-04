Son Dakika › Güncel › BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1) - Son Dakika
BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1)
6 saat önce
Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHABeyazıt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:02 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA
Beyazıt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Tramvay seferleri Topkapı yönünde yapılamıyor.
Görüntü Dökümü:
----------
Olay yerinden görüntüler
Kabataş y
Son Dakika Babasının otomobilini yakan adam: Bana kalmayan başkasına kalmasın İstanbul temizlik işçisi, türk bayrağı'nı çamurdan çıkarıp temizledi İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir