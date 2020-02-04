BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1) - Son Dakika

BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1)

6 saat önce

Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHABeyazıt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı.

BEYZIT'TA TRAMVAY YOLUNDA İTFAİYE ARACI OTOMOBİLE ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSIYOR (1), System.String[]

Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA

Beyazıt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Tramvay seferleri Topkapı yönünde yapılamıyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

Kabataş y


İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:02 Kaynak: DHA
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