Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor (1) - Son Dakika

Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor (1)

7 saat önce

BEYAZITt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı.

Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor (1), System.String[]
BEYAZITt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Tramvay seferleri Topkapı yönünde yapılamıyor.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
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