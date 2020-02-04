Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor (1) - Son Dakika

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Beyzıt'ta tramvay yolunda itfaiye aracı otomobile çarptı; tramvay seferleri aksıyor (1)
7 saat önce
BEYAZITt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
BEYAZITt Tramvay Durağı yakınında, tramvay yolunda, yangına giden itfaiye aracı, önüne çıkan otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü kadın yaralandı. Tramvay seferleri Topkapı yönünde yapılamıyor.
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