Üye Girişi
Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı - Son Dakika

Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı

24.07.2021 15:52
Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı, System.String[]

Yıllar önce yayınlanan Bez Bebek dizisiyle yıldızı parlayan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettiriyor. 20 yaşındaki oyuncu, Fethiye tatilinde renk renk bikini giyerek adeta sahilde defile yaptı.

Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüyle ünlendikten sonra çeşitli projelerde rol alan ve son olarak final yapan Masumiyet dizisinde oynayan Asena Keskinci, işlerinin yanı sıra Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

PLAJDA ŞOV YAPTI

Instagram'da 175 bin takipçisi bulunan Keskinci, Masumiyet dizisinin final yapmasıyla soluğu Fethiye'de aldı. Her anını takipçileriyle paylaşan genç oyuncu, bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. Birden fazla bikini ve mayo giyen oyuncu, birbirinden cüretkar pozlar da verdi.

Plajda renk renk bikini ve mayolarla poz veren oyuncunun paylaştığı fotoğraflara da beğeni yağdı.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 20 Eylül 2001 tarihinde dünyaya geldi. Yadigar, Aliye, O Kadın, Aman Annem Görmesin, Yol Arkadaşım, Hırsız Polis, Bez Bebek, Pelin ve Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, O Kadın, Parmaklıklar Ardında, Bir Aşk Hikayesi, Aşk Tesadüfleri Sever, Bir Aşk Hikayesi ve Arapsaçısı isimli projelerin oyuncu kadrosunda yer aldı. 2018 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın üstlendiği Ahlat Ağacı isimli sinema filminde rol aldı. Son olarak FOX TV'de yayınlanan Masumiyet dizisinde oynadı.

İşte Asena Keskinci'nin tatil pozları...

Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı
Masumiyet dizi setinden
Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı

Instagram, Bez Bebek, Fethiye, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

UNESCO'nun Ayasofya'daki değişikliklerin bildirilmesi için yaptığı uyarıya Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor 15:50 UNESCO'nun Ayasofya'daki değişikliklerin bildirilmesi için yaptığı uyarıya Dışişleri'nden yanıt: Türkiye'nin mülkü ve titizlikle korunuyor Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtaran adam yorgun düşüp akıntıya kapılarak boğuldu 15:42 Boğulma tehlikesi geçiren 3'ü çocuk 4 kişiyi kurtaran adam yorgun düşüp akıntıya kapılarak boğuldu Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere 15:23 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
Trabzonspor'da bomba iddia! Hatırlı kişiler araya girdi, İsmail Köybaşı transferi gerçekleşti 14:34 Trabzonspor'da bomba iddia! Hatırlı kişiler araya girdi, İsmail Köybaşı transferi gerçekleşti Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır 13:53 Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli 13:33 Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli
Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı 12:09 Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı 36 metre derinliğe gömülüp 6 ayda hazır hale geliyor! Karaman'ın peyniri dünyaca ünlü Fransız rokfor peynirine rakip 11:51 36 metre derinliğe gömülüp 6 ayda hazır hale geliyor! Karaman'ın peyniri dünyaca ünlü Fransız rokfor peynirine rakip

Son Dakika Haberleri
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
15:22 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
14:06 Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil
14:05 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle parmak ısırttı
13:33 Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli
13:24 Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı
13:07 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız
13:06 Sosyal medyada gündem olan video: Hastalara tarihi geçmiş koronavirüs ilaçları mı veriliyor?
12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi
12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek
Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! Sporcularımızdan 7 final geldi Tokyo 2020'de cimnastik tarihimizde ilkleri yaşıyoruz! Sporcularımızdan 7 final geldi         
16:06
Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi         
15:49
Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü         
15:33
Fenerbahçe, golcü futbolcu Dario Benedetto için Marsilya ile görüşmelere başladı Fenerbahçe, golcü futbolcu Dario Benedetto için Marsilya ile görüşmelere başladı         
15:08
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
iPhone'lara gelen iPhone'lara gelen "Evde kal" uyarısının Vodafone'da yaşanan teknik arızdan kaynaklandığı öğrenildi         
13:46
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız         
12:00
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
11:24
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
11:19
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 16:22:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bez Bebek dizisiyle ünlenen Asena Keskinci, plajda renkli bikinileriyle şov yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement