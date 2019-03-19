Son Dakika Haberleri: Bez Çanta Dikim Kursu Sona Erdi

Bez Çanta Dikim Kursu Sona Erdi

1 saat önce

Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde "bez çanta dikim kursu" sona erdi.

Bez Çanta Dikim Kursu Sona Erdi, System.String[]
Elbistan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde "bez çanta dikim kursu" sona erdi.

Kursa katılan 20 kadın, 22 günlük kursun ardından sertifikalarını aldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, amaçlarının kadınları meslek sahibi yapmak olduğunu belirterek, şimdiden para kazanmaya başladıklarını söyledi.

Açtıkları kursların istihdama yönelik olduğuna dikkati çeken Doğan, meslek sahibi olmalarına yönelik kurs modeli olduğunu kaydetti.

Katılımcıların, aile bütçesine de katkı sağlayacaklarını dile getiren Doğan, "Kursiyerlerimize İŞKUR tarafından yevmiye ödendi. Siparişler de gelmeye başladı. Şimdiden para kazanmaya başladılar." dedi.

Kursiyerlerden Zekiye Şahin, kurs sayesinde meslek sahibi olduklarını belirterek, aile bütçesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Eğitmen Remziye Yılmaz da kursiyerlerin çoğunun dikiş bilmediğini dile getirerek, bez çanta üretiminin hem meslek olacağını hem de çevre kirliliğini azaltacağına dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:15 Kaynak: AA

Elbistan, İŞKUR, Halk Eğitimi Merkezi, Güncel
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