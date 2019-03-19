Elbistan Halk Eğitimi Merkezi
Müdürlüğü ve İŞKUR
iş birliğinde "bez çanta dikim kursu" sona erdi.
Kursa katılan 20 kadın, 22 günlük kursun ardından sertifikalarını aldı.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Faruk Doğan
, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, amaçlarının kadınları meslek sahibi yapmak olduğunu belirterek, şimdiden para kazanmaya başladıklarını söyledi.
Açtıkları kursların istihdama yönelik olduğuna dikkati çeken Doğan, meslek sahibi olmalarına yönelik kurs modeli olduğunu kaydetti.
Katılımcıların, aile bütçesine de katkı sağlayacaklarını dile getiren Doğan, "Kursiyerlerimize İŞKUR tarafından yevmiye ödendi. Siparişler de gelmeye başladı. Şimdiden para kazanmaya başladılar." dedi.
Kursiyerlerden Zekiye Şahin, kurs sayesinde meslek sahibi olduklarını belirterek, aile bütçesine katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.
Eğitmen Remziye Yılmaz
da kursiyerlerin çoğunun dikiş bilmediğini dile getirerek, bez çanta üretiminin hem meslek olacağını hem de çevre kirliliğini azaltacağına dikkat çekti.