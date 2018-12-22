Son Dakika Haberleri: Bez Çanta Uygulaması Semt Pazarda Start Aldı

Bez Çanta Uygulaması Semt Pazarda Start Aldı

4 saat önce

Bez çanta uygulaması semt pazarda start aldı Kaş Belediyesi pazarda vatandaşa bez çanta dağıttıANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde kurulan pazarda naylon poşet yerine bez torba dağıtımı gerçekleştirildi.

Bez çanta uygulaması semt pazarda start aldı
Kaş Belediyesi pazarda vatandaşa bez çanta dağıttı

ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde kurulan pazarda naylon poşet yerine bez torba dağıtımı gerçekleştirildi.
Kaş Belediyesi, doğa kirliliğine neden olan plastik torbaların kullanımını azaltmak amacıyla pazarda esnaflar ile alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta dağıttı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren poşetin ücretli olacağını hatırlattı. Ali Evren, vatandaşı bez torbaya alıştırmak, çevre ve ekonomiye katkı olması hedefiyle belediyenin hazırlattığı çantaları pazar yerinde esnaf ve vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.
Belediye Başkanı Halil Kocaer ise semt pazarında da poşet kullanıldığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kaş gibi cennet mekanda çevre kirliliği en çok bizi de üzen bir olaydır. Doğaya ve çevreye zarar veren plastik torbanın yerine bez çantanın kullanımını yaygınlaştırmak ve dolayısıyla gelecek nesile daha temiz bir doğa bırakmak istiyoruz. Bu nedenle vatandaşlara çevre dostu bez çantaların dağıtımı yapıldı. Hemşerilerimize sonraki alışverişlerinde file ve bez torbalara rağbet etmesini tavsiye ediyorum. " dedi.
Uygulamanın güzel olduğunu dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kaş Belediyesine bez çantalar için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:51 Kaynak: İHA

Antalya, Güncel
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