Son Dakika Haberleri: Bez Çanta ve Fileye Yoğun İlgi

Bez Çanta ve Fileye Yoğun İlgi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'nın başlattığı 'Sıfır Atık' projesinde pilot pölge seçilen Safranbolu'da bez torba ve file çanta üretimine başlandı.

Bez Çanta ve Fileye Yoğun İlgi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'nın başlattığı 'Sıfır Atık' projesinde pilot pölge seçilen Safranbolu'da bez torba ve file çanta üretimine başlandı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda her hafta düzenli olarak 5 plastik şişe getirene bez çanta, file hediye edeceklerini, Kazdağlıoğlu Meydanı'nda yapılan ilk dağıtımda gösterilen aşırı ilgi için teşekkür ettiklerini ifade etti.

Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi (SAKEM)'de file kursu başlattıklarını kaydeden Ürkmezer, " Bez çantalarımız hazır. Burada amacımız atıkları geri kazanmak, şişeleri toplamak ve o bilinci sağlamak. İşkur aracılığıyla başlattığımız kurslarda yapımı gerçekleştirilen fileleri ve çantaları vatandaşlarımıza dağıtacağız. Vatandaşlarımızın belediye birimlerini arayarak konuya ilgi göstermeleri de bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı programla bez ve file çantaların vatandaşlara dağıtılmaya başlandığını hatırlatan Ürkmezer, "Öncelikle ilgi ve desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Hediye edeceğimiz bez ve file torbalar tek kullanımlık değil. Poşetlerin yerine bez torbalarımızı kullanarak doğaya, çevreye, ülkemize daha duyarlı bir süreç içerisine gireceğiz. Bu sayede hem ülke bazında fayda sağlayacağız hem de çocuklarımız için planladığımız daha yaşanılır bir kent ve ülke kavramına katkı vermiş olacağız. Yine özellikle hanımlardan isteğimiz artık alışverişlere bu tarz çantalarımızla filelerimizle gitmeleri. Poşet tüketimini mutlaka azaltmamız gerekmekte" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:44 Kaynak: İHA

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