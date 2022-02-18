Üye Girişi
Bez Çantalar İçinde 100'e Yakın Maymun Bulundu - Son Dakika

Bez Çantalar İçinde 100'e Yakın Maymun Bulundu

18.02.2022 09:43

Tayland'da terkedilmiş bir evde bez çantalara koyulmuş 100'e yakın maymun bulundu.

Tayland'da terkedilmiş bir evde bez çantalara koyulmuş 100'e yakın maymun bulundu. Saraburi'deki bir evde hapsedilen maymunların ağlama sesini duyan komşular, maymunları çantalar içinde asılı bir şekilde buldu. Maymunların yardımına koşanlar birçoğunu serbest bıraktı. Polisler olay yerine ulaştığında maymunlardan birini sokak kenarında ölü buldu. Yetkililer, maymunların hayvan kaçakçıları tarafından hapsedildiğini tahmin ediyor

YORUMLAR
500

Tayland, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Bez Çantalar İçinde 100'e Yakın Maymun Bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:40 Gülben Ergen, avukat sevgili haberlerine ateş püskürdü: Dava mahkeme uğraştırmayın beni
09:38 Ünlü sosyoloğun dolandırılma ayrıntıları! 'Vatana hizmet ediyorsun' demişler
09:11 Yine kuyu yine çocuk! Bu kez yer Afganistan: Haydar 3 gündür o kuyudan çıkarılmayı bekliyor!
09:23 Fenerbahçe'de oynayan Arda Güler herkesi mest etti!
09:18 Hakim dizisinin ilk fragmanı yayınlandı! Erdal Beşikçioğlu oyunculuğuyla mest etti
09:15 Yunanistan'da gemide korkutan yangın! Kaptan yolcuların derhal gemiyi terk etmesini istedi
09:12 Ferdi Kadıoğlu'na yöneltilen soruda , "Sadece Fenerbahçe'de oynarım diyebilir misin" sorusuna: Menajerim görüşmelerle ilgileniyor
09:06 16 yaşındaki Sıla'yı ölüme götüren "uygunsuz fotoğraf" detayı! Her şey o görüntüyle başladı!
09:03 Tatlıtuğ çiftinin huzuru kalmadı, tehditler devam etti: Seni bidona koyup asit dökeceğim, ardından kocana şarjör boşaltacağım
02:59 Ecel kaldırımda geldi! Bir anda olduğu yere yığıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 09:51:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bez Çantalar İçinde 100'e Yakın Maymun Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement