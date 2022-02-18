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Bez Çantalar İçinde 100'e Yakın Maymun Bulundu - Son Dakika

Bez Çantalar İçinde 100'e Yakın Maymun Bulundu

18.02.2022 09:43

Tayland'da terkedilmiş bir evde bez çantalara koyulmuş 100'e yakın maymun bulundu.

Tayland'da terkedilmiş bir evde bez çantalara koyulmuş 100'e yakın maymun bulundu. Saraburi'deki bir evde hapsedilen maymunların ağlama sesini duyan komşular, maymunları çantalar içinde asılı bir şekilde buldu. Maymunların yardımına koşanlar birçoğunu serbest bıraktı. Polisler olay yerine ulaştığında maymunlardan birini sokak kenarında ölü buldu. Yetkililer, maymunların hayvan kaçakçıları tarafından hapsedildiğini tahmin ediyor

Bez Çantalar İçinde 100'e Yakın Maymun Bulundu

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Tayland, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Bez Çantalar İçinde 100'e Yakın Maymun Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bez Çantalar İçinde 100'e Yakın Maymun Bulundu - Son Dakika
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