Son Dakika Haberleri: Bez Çantalar Kapış Kapış

Bez Çantalar Kapış Kapış

50 dakika önce

Burdur'da Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü öğrenciler tarafından dikilen bez çantalar salı pazarında dağıtıldı.

Bez Çantalar Kapış Kapış, System.String[]
Burdur'da Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü öğrenciler tarafından dikilen bez çantalar salı pazarında dağıtıldı. 500 çanta yaklaşık 5 dakikada tükendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Merkezlerinde hayata geçirdiği '10 parmağında 10 marifet' projesi kapsamında terzilik atölyesinde eğitim gören üniversite öğrencisi 10 gönüllü, usta öğreticiler eşliğinde 2000 bez çanta dikti. Çantalardan 500'ü Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy ve gönüllü öğrenciler tarafından salı pazarında dağıtıldı. 500 çanta yaklaşık 5 dakika içerisinde tükendi. Gençlik Merkezi Müdürü Atila Aksoy, çanta dikim projesinin devam edeceğini söyledi. Aksoy çantaların geri kalanını cuma günleri Ulucami etrafından kurulan semt pazarında da dağıtacaklarını söyledi. - Burdur

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:22 Kaynak: DHA

Burdur, Güncel
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