Bez Çantayla Sıfır Atık Projesine Tam Destek
32 dakika önce
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bağlum'da bulunan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursunu (KEÇMEK) ziyaret etti.
Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak
, Bağlum
'da bulunan Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursunu (KEÇMEK) ziyaret etti. Ak, naylon poşet kullanımını azalmak için işlemeli bez çanta yapan KEÇMEK kursiyerlerini ve öğretmenlerini tebrik etti.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Bağlum KEÇMEK'i ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. Ak, naylon poşet kullanımını azalmak için işlemeli bez çanta uygulaması yapan KEÇMEK kursiyerlerini ve öğretmenlerini tebrik etti. El emeği bez çantaları inceleyen Ak, kendisine hediye edilen bez çantayla 'Sıfır Atık Projesine' verdiği desteği sürdüreceğini kaydetti. Ak, "Çevreye duyarlı vatandaşlar olarak artık naylon poşetlerden vazgeçiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
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Hanımefendi'nin başlattığı Sıfır Atık Projesi, 1 Ocak 2019 itibariyle marketlerde ve kurumsal firmalarda naylon poşet kullanımını azaltmak için hayata geçirilen yasal düzenlemeyle yeni bir ivme kazandı. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren KEÇMEK'in bez çanta kullanımını yaygınlaştırmak ve cazip hale getirmek için başlattığı işlemeli çanta projesi oldukça anlamlı. Kursiyerlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar kendi tasarımlarını bez çantaya yansıtacak
Projenin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüten KEÇMEK öğretmenlerinden Özge Yeniçeri ve Kübra Eren, naylon poşete karşı açılan savaşa destek vermek için 30 derecede yıkanabilen uzun ömürlü bez çanta uygulaması yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Değişik transfer ve varak çalışmaları yaparak herkesin evinde ve arabasında kullanabileceği çantalar tasarladık. Vatandaşları bez çanta kullanmaya teşvik etmek için de el sanatlarında kullanılan el boyası ve işleme yöntemiyle süslemeler yapıyoruz. Bez çanta kullanımını yaygınlaştırmak için de vatandaşlar kendi tasarımlarıyla KEÇMEK'e başvuracak ve bu işin içine dahil edilecek. Vatandaşlar bu bilinçle kendi el emeği bez çantalarını daha keyifli kullanacak." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:47 Kaynak: İHA
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