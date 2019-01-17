Son Dakika Haberleri: Bez Torbalar, Fileler Tekrar Hayatımıza Girdi"

Bez Torbalar, Fileler Tekrar Hayatımıza Girdi"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde atık malzemelerden ekolojik ahşap oyuncaklar yapan lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Bez Torbalar, Fileler Tekrar Hayatımıza Girdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde atık malzemelerden ekolojik ahşap oyuncaklar yapan lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ocak Cumartesi günü Samsun'a ziyareti öncesi kente gelerek incelemelerde bulunan Karaaslan, partisinin İl Başkanlığı ile Tekkeköy İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Karaaslan, Tekkeköy ilçesinde atık malzemelerden ekolojik ahşap oyuncakların yapıldığı Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin doğaya dost oyuncaklar ürettiklerini belirten Karaaslan, "Uzun zamandır dikkatimizi çeken okulumuzu ziyaret ettik. Bu okulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, atık maddelerden üretilen ekolojik oyuncaklar. Doğayla dost, aynı zamanda çocuklara zarar vermeyecek unsurlar bir araya getirilerek oluşturulmuş oyuncaklar ve onların farklı tasarımları...Samsun'umuzda olması gurur verici. Bu çalışmaların önümüzdeki dönemde yayılmasını umut ediyoruz." diye konuştu.

Poşetlerle ilgili uygulamaya da değinen Karaaslan, çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması için çalıştıklarını söyledi.

Karaaslan, şunları dile getirdi:

"Poşetlerin ücretlendirilmesinde ilk üç günde yüzde 70, daha sonrasında yüzde 50 sabitlenen bir azalma söz konusu. Bu, çevre dostu uygulamaların hayatımızda yer alması için çok önemli bir adım. Plastik poşetlerin 400 ile 1000 yıl arasında doğada yok olma süresi var. Bu nedenle doğal ürünlerin üretimi Türkiye'de hız kazandı. Şu anda bez torbalar, fileler tekrar hayatımıza girdi.

Biz de bunların yaygınlaştırılması için büyük bir çabanın içindeyiz."

Karaaslan, daha sonra Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:38 Kaynak: AA

Tekkeköy, Samsun, Politika
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