Son Dakika Haberleri: Bez Torbalar Geri Döndü

Bez Torbalar Geri Döndü

1 saat önce

Bez torbalar geri döndü Marketlerde ücretli poşet uygulamasına çözüm bez torbalarEDİRNE - Ücretli poşet uygulaması marketlerde uygulanmaya başlandı.

Bez torbalar geri döndü
Marketlerde ücretli poşet uygulamasına çözüm bez torbalar

EDİRNE - Ücretli poşet uygulaması marketlerde uygulanmaya başlandı. 25 kuruşa satılan plastik poşetler, Edirne'de vatandaşları bez torbalara yöneltti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde doğanın kirlenmesini önlemek amacıyla yapılan düzenleme kapsamında ücretli poşet uygulaması dün başladı. Dünya genelinde 60'ın üzerinde ülkede uygulanan ücretli poşet uygulaması, Türkiye'de vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Bazı vatandaşlar, market alışverişlerinde yanlarında getirdikleri poşetleri kullanırken, birçoğu da tanesi 1 lira 45 kuruştan satılan bez torbalara yöneldi.

"Doğaya en azından bir katkımız olsun diye bez torba aldık"
Edirne'de bir markette alışveriş yapan Canan Ülge, "Poşet kullanmıyorum. Bez poşetler daha iyi. Hem çevreye daha duyarlı oluyoruz. Her yer poşet içerisinde fazla fazla alınıyor. Etrafı kirletiyoruz. Doğaya en azından bir katkımız olsun diye bez torba aldık" dedi.

"Ücret karşılığı geri toplarlarsa bu işi daha iyi çözerler diye düşünüyorum"
Plastik poşetin ücretlendirilmesinin iyi bir şey olduğunu dile getiren Yaşar Akbaş, "Doğayı koruyalım. File yerine bez torbalar daha iyi. İstiyorlarsa bunları parayla geri toplasınlar daha çabuk olur iş. Alan insanlardan ücret karşılığı geri toplarlarsa bu işi daha iyi çözerler diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Seyyarlar mecburen eski sisteme devam edecek
Edirne'de seyyar satıcılık yapan Recep Kokoraz ise poşetleri parayla veremeyeceğini belirterek, "Biz parayla verirsek bizden alışverişi keserler. Marketlere benzemez" dedi.
Öte yandan, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerin ise ücretsiz verilmeye devam edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Türkiye, Plastik, Edirne, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paralı Poşet Uygulaması, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu Sanayici, Girişimci ve Araştırmacıya 5,6 Milyar TL Destek Bütçesi Kullandırılacak

Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı Adana'da Yeni Stadyum, 2 Ay Sonra Tamamlanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:28:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bez Torbalar Geri Döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]