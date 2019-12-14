Bezirhane buluşmalarında Osmanlı kentleri konuşuldu - Son Dakika
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Bezirhane buluşmalarında Osmanlı kentleri konuşuldu

6 saat önce

Bezirhane Buluşmalarının 2019 yılı son etkinliği için Nevşehir'e gelen Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, "Osmanlı Kentleri" başlıklı söyleşide konuştu.

Bezirhane buluşmalarında Osmanlı kentleri konuşuldu, System.String[]

Bezirhane Buluşmalarının 2019 yılı son etkinliği için Nevşehir'e gelen Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, "Osmanlı Kentleri" başlıklı söyleşide konuştu.


Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Argos Kültür Sanat tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Bezirhane Buluşmaları' etkinlikleri kapsamındaki gerçekleşen söyleşiye, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Şükran Ünser, her iki üniversitenin akademisyenleri, öğrencileri ve davetliler katıldı.


Osmanlı Kentleri konusunun ucu bucağı olmayan bir konu olması sebebiyle belirli dönemlerden seçtiği üç örnek üzerinden şehirlerin nasıl kurulduğunu, kurumlarının neler olduğunu ve şehir dokularının nasıl oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, "Osmanlı; çok dinli, çok dilli, çok etnik yapılı bir imparatorluktur. Dolayısıyla Osmanlı kentleri dediğimiz zaman çok farklı bölgelerde ve coğrafi koşullar altında farklı etnik, dil ve din grubu insanlarının olduğu tarihi bir coğrafyadan söz ediyoruz ve bu durumun doğal olarak tüm kentlerde izleri var" şeklinde konuştu.


Osmanlı kentlerinin; yeni kurulan kentler, Müslümanlaşmış bölgelerden alınan kentler, Hristiyan bölgelerden alınan kentler, savaşla alınan kentler, amanname ile alınan kentler ve dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı bölgelerdeki kentler olmak üzere 6 ana başlıkta toplandığını ifade eden Yenişehirlioğlu, daha sonra katılımcılara bu kentlerle ilgili detaylı bilgileri sunumunda aktardı.


Söyleşi, Prof. Dr. Yenişehirlioğlu'nun etkinliğe katılanların konuyla ilgili sorularını cevaplandırmasıyla sona erdi. - NEVŞEHİR

Koç Üniversitesi, Bezirhane, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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