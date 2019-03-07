Bezirhane'de Bahara Uyanış

Türkiye'nin ve Avrupa'nın 'En İyi Kültürel Miras Oteli'* ödülü sahibi argos in Cappadocia, Argos Kültür Sanat ile birlikte gerçekleştirdiği Bezirhane etkinlikleriyle sanata desteğini sürdürüyor.

Olağanüstü doğal akustiği ve iki dev kubbesiyle Türkiye'nin en özel etkinlik salonlarından biri haline gelen tarihi Bezirhane, 2 Mart Cumartesi akşamı birçok dizi ve sinema projesinde yer almış ünlü oyuncu ve eğitmen Ayçe Abana ile yetenekli piyanist Yunuscan Kaya, 'Hayatımız Müzikal Olsa' projesiyle Kapadokya'da konuk etti. Sinema ve Broadway müzikallerinin en sevilen örneklerinden oluşan repertuar, dinleyenlere iki usta müzisyenle eğlenceli bir bahar akşamı yaşattı.

Aldığı ödüller ve yurtdışındaki başarılarıyla caz dünyasının genç yaşta adından bahsettiren seslerinden Su İdil, 8 Mart Cumartesi akşamı özel bir performans için argos in Cappadocia'da olacak. Antik manastır kilisesinin büyüleyici atmosferi, bu kez caz, R&B, funk ve soul tınılarıyla yankılanacak.

Genç neslin başarılı piyanistlerinden Mert Yeşilmenderes ise 16 Mart Cumartesi akşamı Bezirhane'nin büyülü atmosferinin eşlik edeceği piyano resitali ile Kapadokya dinleyicisinin karşısına çıkacak.

Sanatın farklı dallarından yetenekli sanatçılara sahnesini açan Bezirhane, Türkiye'nin kadın stand-up sanatçılarından Özlem Öztürk'ü 23 Mart'ta ağırlayacak. Bağımsız sahnelerde pek çok kez stand-up gösterileri yapan sanatçı, gerçek hikâyelerle bezediği aile ve ilişkiler üzerine odakladığı gösterisiyle detaylarda saklı esprilerini seyircisiyle paylaşacak.

Avrupa'nın ve Anadolu'nun köklü sanat kültürünü, insan ve gitar sesinin zarif uyumuyla harmanlayan Eurosanatolias, tanıdık öyküleri bambaşka bir tınıyla 30 Mart'ta kulaklarınıza fısıldayacak. Soprano Canan Özgür ve gitarist Güray Alyörük'ten Türkiye'de ve yurtdışında aldıkları ödüller ve verdikleri konserlerle her ikisi de alanında usta iki müzisyenden, oluşan grup, farklı kültürlerin sıcak ezgilerini Bezirhane'ye taşıyacak.