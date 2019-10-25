Son Dakika Haberleri: Bezirhane'de 'Notalardaki Vatan Aşkı' Konser ve Söyleşisi Düzenlendi
Son Dakika Güncel Bezirhane'de 'Notalardaki Vatan Aşkı' Konser ve Söyleşisi Düzenlendi

Bezirhane'de 'Notalardaki Vatan Aşkı' Konser ve Söyleşisi Düzenlendi

1 saat önce

Bezirhane Buluşmaları kapsamında Nevşehir'e gelen Bas Bariton Burak Bilgili ve Piyanist Gökhan Aybulus, "Notalardaki Vatan Aşkı" başlıklı etkinlikte konser verdi.

Bezirhane'de 'Notalardaki Vatan Aşkı' Konser ve Söyleşisi Düzenlendi, System.String[]

Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Argos Kültür Sanat tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Bezirhane Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında gerçekleşen konsere; Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve müzik severler katıldı.

Katılımcılar için özel bir program hazırladıklarını ifade ederek konuşmasına başlayan Bas Bariton Burak Bilgili, "Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Argos Kültür Sanat'a bizleri ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Bugün, vatan aşkı olan üç besteci Ravel, Rachmaninoff ve Ahmet Adnan Saygun'un hem hayatlarına dair bilgiler paylaşacak hem de Gökhan Aybulus ile eserlerini yorumlayacağız. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sırasıyla Ravel ve Rachmoninoff'un eserlerini yorumlayan Bilgili ve Aybulus, daha sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında üstün yetenekli çocuklar için çıkan yasa vesilesiyle müzik eğitimi alan Türk besteci ve sanatçı Ahmet Adnan Saygun'un Atatürk ile olan hatıralarını anlatarak sanatçının düzenlediği "Bozlak", "Mavişim", "Güvercin" ve "Köroğlu" adlı eserleri seslendirdi.

Bezirhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:00 Kaynak: Bültenler
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