Bezirhane'de Şubat Ayı Konserleri

Türkiye'nin ve Avrupa'nın 'En İyi Kültürel Miras Oteli'* argos in Cappadocia, Argos Kültür Sanat ile gerçekleştirdiği Bezirhane etkinlikleri çerçevesinde sanata desteğini sürdürüyor.

Olağanüstü doğal akustiği ve iki dev kubbesiyle Türkiye'nin en özel etkinlik salonlarından biri haline gelen tarihi Bezirhane'de 2 Şubat Cumartesi akşamı zengin müzikal birikimiyle Bilgen Korzay, Kapadokya dinleyicisini Asya'dan Avrupa'ya, Endülüs topraklarından Portekiz'e, Yunanistan'dan Arnavutluk kıyılarına ve diğer kıtalara uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Korzay'a gitarda Koray Hatipoğlu ve Tuna Eryılmaz, üflemeli çalgılarda Burak Şekerli eşlik edecek.

Türkiye'nin genç caz seslerinden Tuğba Doğan, 9 Şubat Cumartesi akşamı Bezirhane'nin klasik ve modern cazın birleşiminden oluşturduğu repertuarıyla bir kış gecesinde antik manastırı şarkıları ile ısıtacak. Tuğba Doğan'a piyanoda Orcan Girginer ve bas gitarda Batuhan Aytekin eşlik edecek.

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise 15 Şubat Cuma akşamı saat 17.30'da tecrübe dolu sohbetiyle Bezirhane Buluşmaları'nın Şubat ayı konuğu olacak. Alkin, ekonomiye dair akla takılan pek çok soruya sade ve anlaşılır bir dille cevap verirken "Nasıl yöneteceğiz?", "Gelecekte hangi işler var olacak?", "Yönetim kurullarına yapay zekâyı dâhil edecek miyiz?" gibi ekonomi ve toplum ekseninde konuları ele alarak "nereden gelip nereye gittiğimize" ışık tutacak.

Türkiye'nin bir başka yetenekli ve genç sesi olan caz vokali Ceren Temel ise 16 Şubat Cumartesi akşamı Bezirhane sahnesinde ustalarla buluşacak. Seçkin caz eserlerinin yanı sıra güncel şarkıların düzenlemelerinden oluşan sürpriz bir repertuvarla dinleyiciye büyülü anlar yaşatacak olan Temel'e piyanoda caz ve klasik piyanisti, orkestra şefi ve aynı zamanda besteci Rustam Rahmedov, saksafonda ise Ali Erol eşlik edecek.

Anadolu'nun özgün sesleri, batı çalgısı akordeonla buluşuyor ve Şimdilik Trio'nun benzersiz şarkılarında hayat buluyor. Şimdilik Trio grubu 23 Şubat Cumartesi akşamı tanburda Deniz Şahin, klasik kemençede Elif Canfezâ Gündüz ve akordeonda Aydın Çıracıoğlu'nun yer alacağı sıra dışı konseri Bezirhane'de dinleyicisiyle buluşacak.

Saat 21.00'de başlayacak ve ücretsiz gerçekleşecek konserler için yerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın.