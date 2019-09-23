Son Dakika Haberleri: Bezm-i alem camii'nde şehitler için mevlit okutuldu
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Bezm-i alem camii'nde şehitler için mevlit okutuldu

17 dakika önce

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHAİstanbul Valiliği tarafından trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier ve Zabıta Memuru Eren Bursa için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutularak...

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği tarafından trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier ve Zabıta Memuru Eren Bursa için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.

Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde İkindi namazı öncesi trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, Zabıta Memuru Eren Bursa ve tüm şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve mevlit okutuldu.

Mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, şehit yakınları, polisler ve jandarma ekipleri katıldı. Okunan mevlidin ardından cami çıkışında şehitlerin ruhları için mevlit şekeri, lokma, etli pilav ve ayran ikram edildi.

Bezm-i alem camii'nde şehitler için mevlit okutuldu

İstanbul, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:35 Kaynak: DHA
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