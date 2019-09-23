Bezm-i alem valide sultan camii'nde şehitler için mevlit okutuldu
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İSTANBUL Valiliği tarafından trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier ve Zabıta Memuru Eren Bursa için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:30 Kaynak: DHA
İSTANBUL Valiliği tarafından trafik kazaları sonucu şehit olan Polis
memurları Ali Ulaş, Servet Arslan
, Jandarma
Uzman Çavuş Ali Cenk
Yenier ve Zabıta
Memuru Eren Bursa
için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde mevlit okutularak lokma dağıtıldı.
Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'nde İkindi namazı öncesi trafik kazaları sonucu şehit olan Polis memurları Ali Ulaş, Servet Arslan, Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, Zabıta Memuru Eren Bursa ve tüm şehitlerin ruhları için Kuran-ı Kerim
Tilaveti ve mevlit okutuldu.
Mevlide İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu
, şehit yakınları, polisler ve jandarma ekipleri katıldı. Okunan mevlidin ardından cami çıkışında şehitlerin ruhları için mevlit şekeri, lokma, etli pilav ve ayran ikram edildi.
- İstanbul
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