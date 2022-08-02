"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor - Son Dakika
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"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

02.08.2022 14:43
"Afet hemşireliği" Türkiye'nin taşıdığı afet riskleri bakımından kritik önem taşıyor

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özcan Erdoğan, Türkiye'nin deprem, yangın veya sel gibi afetler bakımından taşıdığı risklere dikkati çekerek, "afet hemşireliğinin" önemini vurguladı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Özcan Erdoğan, Türkiye'nin deprem, yangın veya sel gibi afetler bakımından taşıdığı risklere dikkati çekerek, "afet hemşireliğinin" önemini vurguladı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, "afet hemşireliği" kavramının kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'de deprem, yangın ve sel gibi ciddi afet riskleri bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, her yıl bu afetlerden en az birinin yaşandığını hatırlattı.

Afet hemşireliği eğitiminin, hemşireliğin temel beceri ve yetkinliklerinin afet durumlarında doğru ve etkin kullanılmasını temel aldığını aktaran Erdoğan, "Bu süreç, hemşirelikteki planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine benzer. Bir afet hemşiresi, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki rollerini iyi bilmelidir ki afet gibi büyük bir olay, toplum açısından en az zararla atlatılabilsin." ifadelerini kullandı.

Afet hemşiresinin her şeyden önce kendini, ailesini ve kurumunu afete hazırlaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Afet hemşiresinin asıl görevi afet sırasındadır. Bu süreçte afet planlarının etkinleştirilmesi hayati rol oynar. Başta halk sağlığına ilişkin riskler olmak üzere iaşe ve barınma ihtiyacı gibi çok hayati konular oluyor. Dolayısıyla afet hemşiresinin, afet sırasındaki rutin faaliyetlerinin yanında bu gibi kavramlarla da uğraşması gerekiyor. Afet sonrasında ise yaralı bakımı ve nakli, afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, söz gelimi atık yönetimi gibi süreçlerin koordinasyonu gibi işlemler bizleri bekliyor. Tüm bu faaliyetleri üstlenirken, ekip arkadaşlarımızın koordinasyonu, gerekirse dinlendirilmesi ve rehabilite edilmesi gibi konular da afet hemşirelerinin alanına giriyor."

Erdoğan, Türkiye'de bu kavramın çok yeni olduğunu, üniversite olarak bu konudaki eğitimleri AFAD ve UMKE gibi kuruluşlarla iş birliğiyle yürüttüklerini aktardı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

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