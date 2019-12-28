Bezmialem Vakıf Üniversitesi SAYADER ile "Aşı Sempozyumu" düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bezmialem Vakıf Üniversitesi SAYADER ile 'Aşı Sempozyumu' düzenledi - Son Dakika Ekonomi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi SAYADER ile "Aşı Sempozyumu" düzenledi

6 saat önce

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde GMP laboratuvarı kurulacak.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi SAYADER ile

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, "Bezmialem Vakıf Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde GMP laboratuvarı kurulacak." dedi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi ve Sağlıklı Yaşama Derneği'nin (SAYADER) düzenlediği Aşı Sempozyumu etkinliğinde konuşan Kazancıoğlu, 1845'te Bezmialem, Valide Sultan'ın rüyası olarak ortaya çıkan kesintisiz sağlık hizmetini sürdüren bir kurum olmanın gururunu taşıdığını söyledi. Kazancıoğlu, Bezmialem'in hiç ara vermeden ihtiyacı olan herkese sağlık hizmetini devam ettirdiğini aynı zamanda araştırmaları da sürdürdüğünü belirtti.

SAYADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kazım Karaaslan ise SAYADER'in yeni bir dernek olduğunu 1,5 yıllık bir mazisi bulunduğunu söyledi.

Karaaslan, şunları kaydetti:

"Biz kendimizi bir STK olarak toplumun vicdanı olarak değerlendiriyoruz. Yeryüzündeki tüm canlılara duyduğumuz sevgi ve merhamet asıl motivasyon kaynağımız. Özbenliğimiz yaşadığımız coğrafyadan başlayarak yeryüzündeki her topluluğu hiç bir ayırıma tabi tutmaksızın ruhu, bedeni ve sosyal çevresi ile ilgi alanımızı oluşturmaktadır. Yeryüzündeki her bireyin, sağlıklı, kaliteli ve uzun bir yaşam sürmesine katkı sağlamak, yaşamanın her alanı ile ilgili doğal, sağduyulu, bilimsel verilere dayalı ve güncel sağlıklı yaşam modellerini oluşturmak ana misyonumuzu oluşturmaktadır."

Sakarya Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karabay da dünya sağlık örgütünün bugün insan ömrünün yaş ortalamasının 77 olduğunu belirtti.

Karabay, ortak akılla sempozyuma verdiği katkılardan dolayı Bezmialem Vakıf Üniversitesi'ne, SAYADER'e ve bu sempozyumda görev alan oturum başkanlarına, panelistlere, sempozyum düzenleme kurumuna teşekkürlerini iletti.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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