Bezmialem Vakıf Üniversitesi yöneticilerinden Darende'ye ziyaret - Son Dakika
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Bezmialem Vakıf Üniversitesi yöneticilerinden Darende'ye ziyaret

25.07.2022 16:08
Bezmialem Vakıf Üniversitesi yöneticilerinden Darende'ye ziyaret

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve beraberindeki heyet Darende ilçesini ziyaret etti.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ve beraberindeki heyet Darende ilçesini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu beraberinde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir ve 15 kişilik üniversite yöneticisiyle Darende ilçesinde temaslarda bulundu.

Prof. Dr. Ramazan Özdemir, ziyarete ilişkin, bir dizi etkinlikler için Malatya'ya geldiklerini hatırlatarak, üniversite yöneticilerine ilçeyi göstermek için bir günü buraya ayırdıklarını söyledi.

En son 10 yıl önce geldiği Somuncu Baba Külliyesi ve civarının şaşırtıcı derece değiştiğini görmekten duyduğu memnuniyete değinen Özdemir, "Buraların imar ve ihyasını yürüten Hulusi Efendi Vakfını ve başkanımızı tebrik ediyorum." dedi.

Maneviyat büyüklerini gelecek nesillere aktarmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Somuncu Baba ve Hulusi Efendi sadece Malatya'nın değil tüm dünyadan insanların gelip ziyaret etmek istediği yer. Bende bugün çok gururlandım, her yerin böyle olması gerekiyor. Gelen misafir arkadaşlarımızın hepsi çok etkilendi. Külliye, müze, Tohma Kanyonu, Balıklı Kuyular ve Kudret havuzunu gezdik. Aslında burası için 1 saatlik bir program yapmıştık ama külliyeyi görünce başka bir yere gitmeyelim, burada kalalım dediler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun."

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Kaynak: AA

Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bezmialem Vakıf Üniversitesi yöneticilerinden Darende'ye ziyaret - Son Dakika

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