Son Dakika Haberleri: Bfv'den Çalışanlarına Afd Mektubu!

Bfv'den Çalışanlarına Afd Mektubu!

1 saat önce

ÜÇ bin çalışanına mektup gönderen istihbarat yönetimi, çalışanları arasında AfD üyesi olan veya AfD üyeleriyle ilişkisi olanların bu durumu saklamamalarını ve güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi.

Bfv'den Çalışanlarına Afd Mektubu!, System.String[]
ÜÇ bin çalışanına mektup gönderen istihbarat yönetimi, çalışanları arasında AfD üyesi olan veya AfD üyeleriyle ilişkisi olanların bu durumu saklamamalarını ve güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi. 

Çalışanlara gönderilen mektup en çok AfD yönetimini kızdırdı. AfD'liler gönderilen mektubu yıkılan Doğu Almanya'nın iç istihbarat teşkilatının metotlarına benzetti. AfD Sözcüsü Jörg Meuthen, BfV Başkanı Thomas Haldenwang'ı sert dille eleştirdi. CDU İç Politikalar Sözcüsü Patrick Sensburg ise, "AfD kontrol ediliyorsa, Sol Parti'ye de aynı uygulama yapılmalı" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:25 

Almanya, Güncel
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