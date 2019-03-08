Bfv'den Çalışanlarına Afd Mektubu!

ÜÇ bin çalışanına mektup gönderen istihbarat yönetimi, çalışanları arasında AfD üyesi olan veya AfD üyeleriyle ilişkisi olanların bu durumu saklamamalarını ve güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi.

ÜÇ bin çalışanına mektup gönderen istihbarat yönetimi, çalışanları arasında AfD üyesi olan veya AfD üyeleriyle ilişkisi olanların bu durumu saklamamalarını ve güvenlik birimlerine bilgi vermesini istedi.



Çalışanlara gönderilen mektup en çok AfD yönetimini kızdırdı. AfD'liler gönderilen mektubu yıkılan Doğu Almanya'nın iç istihbarat teşkilatının metotlarına benzetti. AfD Sözcüsü Jörg Meuthen, BfV Başkanı Thomas Haldenwang'ı sert dille eleştirdi. CDU İç Politikalar Sözcüsü Patrick Sensburg ise, "AfD kontrol ediliyorsa, Sol Parti'ye de aynı uygulama yapılmalı" dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz

Kayseri'de Üretilen Klimalı Tabutlar 4 Bin TL'ye Satılıyor

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, Yaşamını Yitirdi

Son Dakika! Bedelli Askerlikte Bugünkü Şartlarda Ücret 31 Bin Lira Olacak