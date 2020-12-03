BGC Başkanı Kolaylı, basın mensubunun darp edilmesini kınadı - Son Dakika

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik haber yaparken darbedilen ve hastaneye kaldırılan Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirlerine yönelik saldırıyı kınadı.

Kolaylı, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunun haber alma özgürlüğü adına görev yapan gazetecilerin sık sık saldırıya uğradığını vurguladı.

Meslektaşlarının geçmişten bu yana sık sık saldırıya uğradığını ve hatta bazı olaylarda ne yazık ki yaşamlarını yitirdiğini dile getiren Kolaylı, şunları kaydetti:

"Son olarak dün Bursa'da yaşanan olayda da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir kişi, kendisini görüntülemek isteyen DHA kameramanı meslektaşımız Mehmet İnan'a saldırmıştır. Saldırı sonrası arkadaşımızın burnu kırılmış ve kanlar içinde hastaneye kaldırılmıştır. Bu tür saldırıların son bulması için defalarca dile getirdiğimiz gibi kamuoyu adına görev yapan meslektaşlarımıza saldırıların, en ağır şekilde cezalandırılmasını beklemekteyiz. Saldırıya uğrayan meslektaşımıza ve Demirören Haber Ajansı çalışanlarına geçmiş olsun diyor, yakalanan saldırganların mahkemece gerekli şekilde cezalandırılmasını diliyorum."