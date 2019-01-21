Son Dakika Haberleri: Bgc'de İlkan Toprak Başkanlık İçin Adaylığını Açıkladı

Bgc'de İlkan Toprak Başkanlık İçin Adaylığını Açıkladı

59 dakika önce

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) Mart ayında yapılacak olan genel kurulunda başkanlık için ilk aday Gazeteci İlkan Toprak oldu.

Bgc'de İlkan Toprak Başkanlık İçin Adaylığını Açıkladı, System.String[]
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) Mart ayında yapılacak olan genel kurulunda başkanlık için ilk aday Gazeteci İlkan Toprak oldu.

Türkiye'de ilk kurulan cemiyetlerden olan Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinin mart ayında yapılacak olan seçimleri öncesi Gazeteci İlkan Toprak sosyal medya üzerinden başkan adaylığını açıkladı. Toprak yaptığı açıklamada şunları belirtti, "Arkadaşlar; Uzun yıllardır onur ve gururla sürdürdüğüm gazetecilik mesleğini bir adım daha öteye taşımak için çıktığım bu yolda bana destek olup, beni cesaretlendiren arkadaşlarımla beraber mesleğin sorunlarına eğilerek çözüm üretmek adına Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti başkanlığına aday olduğumu duyurmak isterim. Siz değerli Cemiyet üyesi olan yada olmayan tüm camiamızın desteğini bekliyorum. Çıktığımız bu yolda Rabbim utandırmasın" dedi.

Gazeteci Toprak'ın adaylığı basın çevresinde de büyük destek gördü. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

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