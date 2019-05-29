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BGC'den, Başkan Barçin'e ziyaret

1 saat önce

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri Manyas Belediyesi Başkanı Tancan Barçin'i ziyaret ettiler.

BGC'den, Başkan Barçin'e ziyaret, System.String[]
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri Manyas Belediyesi Başkanı Tancan Barçin'i ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan kongre de yeniden güven tazeleyen Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, son yerel seçimler de seçilen belediye başkanlarına tebrik ziyaretleri kapsamında Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin'i ziyaret ettiler.

Ziyarette cemiyet başkanı Ramazan Demir "Biz gazeteciler ilimizi ve ilçelerimizi daha iyi yerlere taşıyabilmek adına sizlerle omuz omuza çalışmakta sonuna kadar varız. Gerçek gazetecilerle, kötü niyetli ve şantajcı gazetecileri iyi ayırt etmenizi istiyoruz, iyilere sahip çıkalım. Yerel basına her zaman destek olmanızı bekliyoruz. Bir kişi o il veya ilçeyle ilgili bir 40-50 yıl öncesiyle ilgili araştırma yapmak istediğinde öncelikli olarak kütüphaneden o yer ile ilgili yerel gazeteleri araştırır" dedi.

Ramazan Demir daha sonra ziyaretin anısına Belediye Başkanı Tancan Barçin'e "Balıkesir Basın Tarihi ile Balıkesir 15 Temmuz manşetleri" kitaplarını armağan etti. Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bizler her zaman şeffaf, dürüst, yansız haber yapan gazetecilerin yanındayız ve her zaman onlarla birlikte görev yapmaktan da onur duyarız." Gazetecilerin ziyaretine Balıkesir Basın İlan Kurumu şube Müdürü Tahsin Şahin'de katıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:26 Kaynak: İHA
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Manyas, Ramazan Demir, Balıkesir, Güncel
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