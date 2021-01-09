BGC'den BİK'E 60. yıl ziyareti - Son Dakika

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Demir, 60. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Basın İlan Kurumu Balıkesir Şubesi'ni ziyaret etti. Demir, "Yerel gazetelerin olmazsa olmazı BİK'in yeni başarı hikayeleriyle nice yıllara ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ve Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Başkanı Ramazan Demir, Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürlüğünü ziyaret etti. Şube Müdürü Gökhan Eren ve Şube Müdürlüğü çalışanlarının nezdinde Basın İlan Kurumu'nun 60. yılını kutladı. Ziyarette Başkan Demir, Basın İlan Kurumunun yerel basının en güçlü destekçisi ve gazetelerin yaşamaları için yaşam kaynağı görevini üstlenmesi nedeniyle "olmazsa olmaz"lar arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. BİK'in pandemi sürecinde en erken tedbirleri alan kurum ve kuruluşlardan biri olmasının ayrı bir teşekkürü hak ettiğini hatırlatan Demir, halen sürmekte olan tedbirler sayesinde yerel basına desteğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Demir, "Kurulduğu tarihten bu yana resmi ilanların dağıtımını adaletli bir şekilde yaparak ve yerel gazetelerimiz can suyu olan gözbebeği kuruluşumuz Basın İlan Kurumunun 60. yılını kutlarken, geçmişten bugüne emek verenlere teşekkür ediyoruz. Yeni döneminde de paydaşlarıyla birlikte omuz omuza yeni başarı hikayeleri yazarak yerel gazetelerimize yaşam kaynağı olmayı sürdüreceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Şube Müdürlüğü personeline çiçek hediye ederek yeni yıllarını ve kurumun 60. yılını kutlayan Demir, sorumluluk alanlarındaki basın-yayın kuruluşlarına ilgi ve alakaları için de teşekkür etti.

Ayrıca Demir, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'a da 60.yıl vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi. Kuruluşundan bugüne değin, fikir ve içerik farkı gözetmeksizin gazetelerimize yönelik aracılık hizmetini başarıyla sürdürmesi nedeniyle meslek camiası adına teşekkürlerini iletti. - BALIKESİR