Son Dakika Haberleri: Bgc'den Dha'ya Ödül

Bgc'den Dha'ya Ödül

1 saat önce

Bursa Burosu muhabiri Enver Fatih Tıkır 'Televizyon Haber' kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.

Bgc'den Dha'ya Ödül, System.String[]
Bursa Burosu muhabiri Enver Fatih Tıkır 'Televizyon Haber' kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.

Bursa Gazeteciler Cemiyeti 2018 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nın sonuçları belli oldu. BGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılki yarışma için Basın Kültür Sarayı'nda yapılan jüri toplantısı yaklaşık 7 saat sürdü. 163 eseri tek tek değerlendiren 7 kişilik jüri, toplam 15 başarı ödülü ve 14 mansiyon verilmesini kararlaştırdı. DHA Bursa Bürosu muhabiri Enver Fatih Tıkır, 'Tarihi Pirinç Han'da 'çelik kapı' tepkisi' haberi ile 'Televizyon Haber' kategorisinde mansiyon ödülü kazandı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:41 Kaynak: DHA

DHA, Fatih, Bursa, Güncel
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