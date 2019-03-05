Son Dakika Haberleri: BGFilm'den Cerebral Palsy'li Çocuklara Anlamlı Destek

BGFilm'den Cerebral Palsy'li Çocuklara Anlamlı Destek

36 dakika önce

Cerebral Palsy'li çocuklar 1 Mart 2019, Cuma günü Brandium Alışveriş Merkezi'nde BGFilm desteğiyle "Karlar Kraliçesi 4 Sihirli Ayna" animasyon filmini sinemada özel gösterimle izlediler.

BGFilm'den Cerebral Palsy'li Çocuklara Anlamlı Destek, System.String[]

TSÇV (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı) – Celebral Palsy Türkiye'nin düzenlediği bu etkinlikle çocuklar hem sosyalleşti, hem de unutulmaz bir gün yaşadı. Sinema ile hayal güçlerini geliştiren Cerebral Palsy'li çocuklar bu hikayede dostluğun ve sevginin zorlukları aşabileceği örneğini Karlar Kraliçesi ve hikayesindeki dostları ile deneyimlediler.

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, sırası ve sonrasında herhangi bir komplikasyon nedeniyle hasar görmesi sonucu oluşmaktadır. Ülkemizde her yıl 6 bin'den fazla bebeğe Cerebral Palsy teşhisi konmaktadır ve çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Hasar görmüş beyne erken müdahale ve hayat boyu rehabilitasyon uygulaması ile olumlu gelişmeler sağlanabilmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:09 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Güncel
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