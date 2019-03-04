Son Dakika Haberleri: Bh: ABD'de Petrol Kule Sayısı 10 Adet Azaldı

Bh: ABD'de Petrol Kule Sayısı 10 Adet Azaldı

39 dakika önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 1 Mart itibarıyla son bir haftada 10 adet düşüşle 843 adete geriledi.

Bh: ABD'de Petrol Kule Sayısı 10 Adet Azaldı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 1 Mart itibarıyla son bir haftada 10 adet düşüşle 843 adete geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı 1 adet artışla 195 olarak açıklandı ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 9 adet düşüşle 1,038 düzeyine geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 57 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,015 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

Buna göre, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 3 adet artışla 22'ye, Kanada'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 211'e geriledi. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet düşüşle 1,249 adet düzeyine indi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:01 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuğunun Cansız Bedeni Gaz Tankının İçinden Çıktı ABD'li Bolton'dan Venezuela İtirafı: İktidarı Değiştirmek İçin Koalisyon Kurmaya Çalışıyoruz

ABD'yi Vuran Hortum Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 08:40:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bh: ABD'de Petrol Kule Sayısı 10 Adet Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]