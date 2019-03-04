Bh: ABD'de Petrol Kule Sayısı 10 Adet Azaldı

ABD
'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 1 Mart itibarıyla son bir haftada 10 adet düşüşle 843 adete geriledi.
Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes
'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı 1 adet artışla 195 olarak açıklandı ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 9 adet düşüşle 1,038 düzeyine geriledi.
Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 57 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,015 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.
Buna göre, Meksika
Körfezinde sondaj kule sayısı 3 adet artışla 22'ye, Kanada
'da sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 211'e geriledi. Kuzey Amerika
'nın tamamında sondaj kule sayısı 10 adet düşüşle 1,249 adet düzeyine indi. - İstanbul