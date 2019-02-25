Bh: ABD'de Petrol Kule Sayısı 4 Adet Azaldı

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Milyonlarca Araç Sahibine Kötü Haber! Benzin ve Motorine Yeni Zam Yolda

İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu