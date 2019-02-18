Son Dakika Haberleri: Bh: ABD'de Petrol Kule Sayısı Üç Adet Artışla 857'ye Ulaştı

Bh: ABD'de Petrol Kule Sayısı Üç Adet Artışla 857'ye Ulaştı

1 saat önce

– ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Şubat itibariyle bir önceki haftaya göre üç adet artışla 857'ye yükseldi.

Bh: ABD'de Petrol Kule Sayısı Üç Adet Artışla 857'ye Ulaştı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Şubat itibariyle bir önceki haftaya göre üç adet artışla 857'ye yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, doğalgaz sondaj kule sayısı aynı dönemde bir adet azalarak 194'e geriledi ve ülkedeki toplam petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 1,051 oldu.

Yıllık bazda da ABD'deki petrol sondaj kule sayısı 59 adet arttı.

Kanada'da ise toplam sondaj kule sayısı 16 adet düşüşle 224'e gerilerken, petrol sondaj kule sayısı altı adet düşerek 152'ye, doğalgaz sondaj kule sayısı da 10 düşüşle 72'ye indi. Bir önceki yıla göre, Kanada'daki petrol sondaj kulesi sayısı 66 adet azaldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:13 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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