Son Dakika Haberleri: Bh : ABD'de Sondaj Kule Sayısı Bir Haftada 14 Adet Azaldı

Bh : ABD'de Sondaj Kule Sayısı Bir Haftada 14 Adet Azaldı

1 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 1 Şubat itibarıyla, son bir haftada 14 adet düşüşle 1,045 adete geriledi.

Bh : ABD'de Sondaj Kule Sayısı Bir Haftada 14 Adet Azaldı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 1 Şubat itibarıyla, son bir haftada 14 adet düşüşle 1,045 adete geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 99 adet  arttı.

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de petrol kule sayısı 15 adet düşüşle 847 adede geriledi. ABD'de doğal gaz kulesi sayısı bir adet artışla 198 adete çıktı.

Buna göre, sondaj kulelerinin 1,025 adedi karada, bir adedi iç sularda, 19 adedi ise açık sularda yer aldı.

Böylece; Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 19 adete gerilerken, Kanada'da sondaj kule sayısı 11 adet artışla 243 adete yükseldi. Buna karşın, Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı üç adet düşerek 1,288 düzeyine geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:59 Kaynak: DHA

Baker Hughes, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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