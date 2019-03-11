Son Dakika Haberleri: Bh Raporu: ABD'de Petrol Sondaj Kule Sayısı 9 Adet Azaldı

Bh Raporu: ABD'de Petrol Sondaj Kule Sayısı 9 Adet Azaldı

50 dakika önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 8 Mart itibarıyla son bir haftada 9 adet düşüşle 834 adete geriledi.

Bh Raporu: ABD'de Petrol Sondaj Kule Sayısı 9 Adet Azaldı, System.String[]
ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 8 Mart itibarıyla son bir haftada 9 adet düşüşle 834 adete geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un (BH) haftalık verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz kulesi sayısı 2 adet düşüşle 193 olarak açıklandı ve petrol ve doğal gaz sondaj kulelerinin toplam sayısı 11 adet düşüşle 1,027 düzeyine geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 43 adet arttı. Sondaj kulelerinin 1,004 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 22 adedi ise açık sularda yer aldı.

Buna göre, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 22'de kalırken, Kanada'da sondaj kule sayısı 22 adet düşüşle 189'a geriledi. Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 33 adet düşüşle 1,216 adet düzeyine indi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:11 Kaynak: DHA

8 Mart, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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