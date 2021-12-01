Bhasan Char Adası'ndaki Arakanlılar, Cox's Bazar'daki ailelerini ziyaret edebilecek - Son Dakika

Bangladeş'te Bhasan Char Adası'na yerleştirilen Arakanlı mültecilerin, ilk kez akrabalarını ziyaret etmesine izin verildiği bildirildi.

Eastern Eye gazetesinin haberine göre, Bangladeşli yetkililer, 68 Arakanlı mültecilerin, ailelerini ziyaret etmesine izin verildiğini açıkladı.

Bir geminin Arakanlı mültecileri, Chittagong'a taşıdığı ve oradan iki otobüsle kamplara ulaştırdığı kaydedildi.

Akrabalarını ziyarete gidenler arasında yer alan Mohammad Hossain, "Cox's Bazar'ı ziyaret etmesine izin verilen kişiler listesinde olduğumu öğrendiğimde gözyaşlarına boğuldum." ifadelerini kullandı.

Hossain, abisinin Cox's Bazar'daki kampta yaşadığını ve bir daha asla göremeyeceğini düşündüğünü belirtti.

Yetkililerin, mültecilerin adadan kamplara ayda en az iki grup şeklinde gidilmesine izin verdiği kaydedildi.

Müslümanların Bhasan Char'a yerleştirilmesi tepkilere yol açmıştı

Arakanlı Müslüman mültecilerin, Cox's Bazar bölgesindeki kamplardan, 100 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip olduğu söylenen Bhasan Char'a taşınmaya başlaması, insan hakları örgütleri ve yardım kuruluşlarınca tepkiyle karşılanmıştı.

Plana karşı çıkan örgütler, Ada'nın sellere ve bölgede sık yaşanan kasırgalara karşı savunmasız olduğunu belirtiyor. Ada'daki Arakanlı Müslüman mültecilerin yiyecek, su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişip erişemeyeceği konusundaki endişeler de defalarca dile getirilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.