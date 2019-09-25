Son Dakika Haberleri: BHİD ve BEGD'en iş birliği protokolü
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BHİD ve BEGD'en iş birliği protokolü

1 saat önce

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) ile Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

BHİD ve BEGD'en iş birliği protokolü, System.String[]

Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) ile Bursa Ekonomi Gazetecileri Derneği (BEGD) arasında iş birliği protokolü imzalandı.


Bursa'da düzenlediği ve ulusal çapta etki gücüne sahip 'Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri' ile adından sıkça söz ettiren BHİD'in ev sahipliğindegerçekleştirilen toplantıda iki derneğin yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi. Birlikte gerçekleştirilebilecek organizasyonların masaya yatırıldığı toplantıda BHİD Başkanı Mustafa Sönmezay ve BEGD Başkanı Nurullah Nuri Yavuz tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde, yeni programların hayata geçirilmesi planlanıyor.


BHİD Başkanı Sönmezay, imzalanan protokolün kente yeni etkinlikler kazandırmak adına önemli bir girişim olduğunu vurguladı. Sönmezay, iki derneğin iş birliğinde gerçekleştirilecek çalışmaların kent gündemine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.


BEGD Başkanı Yavuz ise BHİD'in organizasyon tecrübesi ve marka değerinin Bursa sınırlarını aştığını belirterek, sağlanan iş birliğinin Bursa'da kurumlar arası iletişimede faydalı olacağını söyledi. Yavuz, ev sahipliği ve iş birliğine gösterdikleri öncülük adına Başkan Sönmezay nezdinde BHİD yönetim kuruluna teşekkür etti. - BURSA

Halkla İlişkiler, Ekonomi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:59 Kaynak: İHA
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