Hindistan'da Navratri Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Hindistan'da Navratri Festivali Düzenlendi

29.09.2022 15:04
Hindistan'da Navratri Festivali Düzenlendi

BHOPAL, 29 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da düzenlenen Hindu festivali Navratri'de geleneksel kıyafetler giyen insanlar Garba dansı yapıyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

BHOPAL, 29 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da düzenlenen Hindu festivali Navratri'de geleneksel kıyafetler giyen insanlar Garba dansı yapıyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'da Navratri Festivali Düzenlendi

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Kaynak: Xinhua

Eylül, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Navratri Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Navratri Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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