BHOPAL, 29 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin başkenti Bhopal'da düzenlenen Hindu festivali Navratri'de geleneksel kıyafetler giyen insanlar Garba dansı yapıyor, 28 Eylül 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Eylül, India, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Navratri Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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