Hindistan'da Durga Puja Kutlamalarının Son Günü - Son Dakika
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Hindistan'da Durga Puja Kutlamalarının Son Günü

07.10.2022 10:22
Hindistan'da Durga Puja Kutlamalarının Son Günü

BHOPAL, 7 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de her yıl düzenlenen Hindu festivali Durga Puja'nın son gününde Tanrıça Durga'nın figürü suya batırıldı.

BHOPAL, 7 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de her yıl düzenlenen Hindu festivali Durga Puja'nın son gününde Tanrıça Durga'nın figürü suya batırıldı. Durga Puja festivalinde Hindu tanrıçası Durga'ya saygı ve minnettarlık sunuluyor ve festival öncesinde birçok aile tanrıçanın figürlerinin yapımına katılıyor.

Hindistan'da Durga Puja Kutlamalarının Son Günü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de Hindu festivali Durga Puja'nın sonunda Tanrıça Kali'nin figürü suya batırılmak üzere vinçle kaldırılıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'da Durga Puja Kutlamalarının Son Günü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de Hindu festivali Durga Puja'nın sonunda Tanrıça Durga'nın figürü suya batırılıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'da Durga Puja Kutlamalarının Son Günü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de Hindu festivali Durga Puja'nın sonunda Tanrıça Durga'nın figürü suya batırılıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan'da Durga Puja Kutlamalarının Son Günü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de Hindu festivali Durga Puja'nın sonunda Tanrıça Durga'nın figürü suya batırılıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

6 Ekim, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Durga Puja Kutlamalarının Son Günü - Son Dakika

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