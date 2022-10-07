BHOPAL, 7 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de her yıl düzenlenen Hindu festivali Durga Puja'nın son gününde Tanrıça Durga'nın figürü suya batırıldı. Durga Puja festivalinde Hindu tanrıçası Durga'ya saygı ve minnettarlık sunuluyor ve festival öncesinde birçok aile tanrıçanın figürlerinin yapımına katılıyor.

Kaynak: Xinhua

6 Ekim, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da Durga Puja Kutlamalarının Son Günü - Son Dakika

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