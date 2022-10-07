Hindistan'da Durga Puja Kutlamalarının Son Günü

BHOPAL, 7 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de her yıl düzenlenen Hindu festivali Durga Puja'nın son gününde Tanrıça Durga'nın figürü suya batırıldı. Durga Puja festivalinde Hindu tanrıçası Durga'ya saygı ve minnettarlık sunuluyor ve festival öncesinde birçok aile tanrıçanın figürlerinin yapımına katılıyor.
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de Hindu festivali Durga Puja'nın sonunda Tanrıça Kali'nin figürü suya batırılmak üzere vinçle kaldırılıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de Hindu festivali Durga Puja'nın sonunda Tanrıça Durga'nın figürü suya batırılıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de Hindu festivali Durga Puja'nın sonunda Tanrıça Durga'nın figürü suya batırılıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de Hindu festivali Durga Puja'nın sonunda Tanrıça Durga'nın figürü suya batırılıyor, 6 Ekim 2022. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)
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