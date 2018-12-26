Son Dakika Haberleri: Bi Dolu Medya' Kahkahalara Boğdu

Bi Dolu Medya' Kahkahalara Boğdu

1 saat önce

Televizyon sunucusu Mehmet Aydın ile radyocu Hopdedik Ayhan'ın sunduğu 'Bi Dolu Medya' adlı program, Kağıthaneliler ile buluştu.

Bi Dolu Medya' Kahkahalara Boğdu, System.String[]
Televizyon sunucusu Mehmet Aydın ile radyocu Hopdedik Ayhan'ın sunduğu 'Bi Dolu Medya' adlı program, Kağıthaneliler ile buluştu.

Kağıthane Belediyesi Kültür Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kültür programları, aralık ayı etkinlikleriyle devam ediyor. Bu kapsamda, sunucu Mehmet Aydın ile radyocu Hopdedik Ayhan'ın sunduğu 'Bi Dolu Medya' adlı sahne programı, Gültepe Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu.

Aydın ile Hopdedik Ayhan, televizyon dünyasında meydana gelen komik olayları derleyerek Kağıthaneliler'e izletti. Katılımcılar videoları izlerken kahkahalarına engel olamadı.

Programı izleyen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, performanslarından dolayı Mehmet Aydın ve Hopdedik Ayhan'a teşekkür etti. Kültür etkinliklerinin tüm hızıyla devam eden Başkan Kılıç, "Söyleşi, konser ve tiyatro etkinliklerimiz sürüyor. Kültür merkezlerimiz her zaman hizmetinizde. Sizleri tüm programlarımıza davet ediyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ediyoruz" dedi.

Aydın ve Hopdedik Ayhan da desteklerinden dolayı Başkan Kılıç'a teşekkür etti. Başkan Kılıç da Aydın ve Ayhan'a çiçek ve plaket takdim etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:54 Kaynak: İHA

Kağıthane, Hopdedik Ayhan, Aydın, Güncel
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