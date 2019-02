Bi Fikrin Olsun, 28 Şubat-1 Mart Tarihlerinde Deü'de

Have an Idea-Bi Fikrin Olsun, ana hedefi, belirlenen problem bağlamında çeşitli problemlerin tespiti ve çözümü için üniversite öğrencilerini bir araya getirmek; yan hedefleri, öğrencilerde zaman yönetimi, yaratıcı düşünme ve tasarım ile bakış açısı kazanma konularında farkındalık yaratmak olan, içerisinde kişisel gelişim odaklı oyun, yarışma, eğitim ve sempozyumları barındıran 2 günlük karma bir etkinliktir. Etkinliğin çıkış noktası öğrencilere bu tip etkinlik ve yarışmalara katılmaları için cesaret aşılamak ve ileride üzerine eğilecekleri bir fikir yaratmalarında ön ayak olmaktır.Adından da anlaşılacağı gibi bu etkinliğin ana teması "Fikir"dir. Bu bağlamda, etkinliğin birinci günü yapılacak olan etkinliklerde fikir odaklı konuşma ve sempozyumlara yer verilecektir. Etkinliğin ikinci günü yine aynı tema üzerinden verilecek eğitim ve düzenlenecek Ideathon ile öğrencilere öğrendiklerini uygulama ve Ideathon sırasında mentorlardan destek alma fırsatı sunulacaktır.Have An Idea – Bi' Fikrin Olsun etkinliğinin temeli Ideathon olup, serinin ilk etkinliğidir. Serinin devam etkinlikleri Hackathon-Designathon ve Creaton olarak planlanmıştır. Bu etkinlik, serinin ilk etkinliği olması sebebiyle sıkıcı teknik konulardan ve firma tanıtım konuşmalarından tamamen sıyrılmış, olabildiğince sempatik ve basit olarak tasarlanmıştır. Etkinlik Dokuz Eylül Üniversitesi 'nde eğitim gören herkese açıktır. Etkinliğin birinci günü için kayıt yaptırmaya gerek yoktur. İkinci gün yapılacak Ideathon için ise bifikrinolsun.com adresinde bulunan kaydol butonlarından kayıt yaptırmak gereklidir.Katılımcı neler bulacak?Kendini fikir geliştirme ve problem çözme konusunda ilerletme fırsatıBol kahkahaBirçok sektörden uzman kişilerle tanışma ve ağını genişletme fırsatıGeliştirmek istediği projeler için ilhamKüçüklü büyüklü ödül ve hediyelerKatılımcı neler bulamayacak?Firma tanııtım konuşmalarıTeknik konular üzerine uzun konuşmalarEtkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak ve etkinliğe kaydolmak için bifikrinolsun.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.