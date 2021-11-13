"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında uygulama yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Rize'de uygulama yapıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleştirilen programda Vali Kemal Çeber, durdurulan araçların sürücüleri ve yolcularına, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak broşür verdi.

Çeber, emniyet kemeri takmanın trafik kazalarında yaralanmaları yüzde 60 azalttığının bilimsel olarak kanıtlandığını söyledi.

Bir hareketle kazaların önüne geçilebileceğini vurgulayan Çeber, "Bugün yaptığımız denetimlerde emniyet kemeri kullanma oranında ciddi bir artış olduğunu gördük. Bunu diğer zamanlarda da görüyoruz. Yayaya yol verme oranları artıyor. Toplumun her kesimini içine alan projelerin hayata geçirme konusunda kararlıyız. Somut olarak güzel sonuçlarını görüyoruz." dedi.